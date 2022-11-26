Париж, , 17:12 — REGNUM Франция выступила за продолжение выполнения «зерновой сделки» и готова спонсировать доставку зерна с территории б. УССР в уязвимые страны. Об этом 26 ноября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в социальной сети.

Сбор зерна Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продление черноморской зерновой инициативы на 120 дней по итогам переговоров под эгидой ООН при посредничестве Турции необходимо для поддержки уязвимых стран», — заявил он, добавив, что эта сделка должна быть продолжена.

По его словам, власти Франции будут продолжать поддерживать также и другие операции по вывозу продовольственных товаров с территории б. УССР, в том числе и так называемые «маршруты солидарности», которые были организованы при участии стран Евросоюза. Через эти маршруты уже было вывезено 15 млн тонн зерновых, пояснил он.

По словам президента Франции, страна направила $14 млн на обеспечение со стороны Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН поставки 25 тысяч тонн пшеницы, которые, по его словам, бесплатно были переданы [киевским режимом] Сомали.

«Сегодня я бы хотел объявить о внесении дополнительных €6 млн на транспортировку и распространение Всемирной продовольственной программы зерновых с [территории б. УССР] в Йемене и Судане. Мы готовы продолжить нашу финансовую поддержку других операций ВПП, как и наши партнеры», — подчеркнул он.