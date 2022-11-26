Суд в Москве арестовал 17-летнего подростка, насмерть сбившего женщину

Москва, , 17:05 — REGNUM Суд в Москве на два месяца арестовал 17-летнего подростка, насмерть сбившего женщину, сообщает 26 ноября столичная прокуратура.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 ноября подросток на улице Красноярской насмерть сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам подростка, он купил машину в начале ноября, не сказав продавцу о возрасте.