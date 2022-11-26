В Москве арестовали подростка, насмерть сбившего женщину
Суд в Москве арестовал 17-летнего подростка, насмерть сбившего женщину
Москва,
26 ноября 2022, 17:05 — REGNUM Суд в Москве на два месяца арестовал 17-летнего подростка, насмерть сбившего женщину, сообщает 26 ноября столичная прокуратура.
Суд
Иван Шилов © ИА REGNUM
«С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 ноября подросток на улице Красноярской насмерть сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам подростка, он купил машину в начале ноября, не сказав продавцу о возрасте.
История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.