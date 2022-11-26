Тайбэй, 26 ноября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Президент Тайваня Цай Ивэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), сообщает 26 ноября Центральное информационное агентство Тайваня.

Voachinese.com Цай Инвэнь

Глава частично признанной Китайской Республики взяла на себя ответственность за неудачные результаты партии на выборах в местные органы власти и покинула пост председателя, передаёт тайваньское агентство.

Читайте также: Тайваньские власти запугивают сограждан приближением войны