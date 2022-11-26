Нальчик, , 17:04 — REGNUM К 2024 году в туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии будет инвестировано 15,2 млрд рублей. Об этом сенатор от Кабардино-Балкарии (КБР), заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Махарбий Ульбашев.

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Prielbrusie-ski.ru

«Общий объём инвестиций в развитие курорта «Эльбрус» до 2024 года составит 15,2 млрд рублей. Одно из последних инвестиционных соглашений Кавказ. РФ — строительство гостиничного комплекса под брендом Azimut Hotels на территории ВТРК «Эльбрус». Общая стоимость проекта составит не менее 900 млн рублей, планируется реализовать его до 2026 года», — приводит его слова ТАСС.

Ульбашев считает актуальными вопросы увеличения гостиничного номерного фонда и повышения качества услуг. Он напомнил, что правительство РФ выделило республике 250 млн рублей на грантовую поддержку проектов в сфере туризма, добавив, что на конкурс было подано более 60 заявок.

Говоря о концепции развития территории Приэльбрусья, сенатор сообщил о строительстве плосткостной стоянки на 800 мест, работе по прокладке новых горнолыжных трасс и возведению двух канатных дорог.

«Реализуем и инфраструктурный проект строительства коллектора, который включает территорию поселка Эльбрус. Кстати, в этом населенном пункте, учитывая близость курорта с активными видами отдыха, строим новую больницу, на базе которой создадим травматологический центр и аллергологическое отделение», — рассказал заместитель председателя комитета Совфеда.

Он также сообщил о реконструкции оздоровительного лагеря «Чегем», развитии туристических проектов в Зольском районе, строительстве новых объектов и модернизации старых в районах Аушигера, Верхних Голубых озер и Верхней Балкарии.