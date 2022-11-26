Киев, , 17:00 — REGNUM В ряде восточных и центральных областях на территории б. УССР во второй раз за день была объявлена воздушная тревога, сообщают 26 ноября киевские СМИ.

Энергетика б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Днем 26 ноября, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны, сирены звучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, что в этих областях тревога была объявлена и накануне, 25 ноября. При это 24 ноября тревога действовала в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

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