Киев, 26 ноября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В ряде восточных и центральных областях на территории б. УССР во второй раз за день была объявлена воздушная тревога, сообщают 26 ноября киевские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика б. УССР

Днем 26 ноября, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны, сирены звучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, что в этих областях тревога была объявлена и накануне, 25 ноября. При это 24 ноября тревога действовала в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.