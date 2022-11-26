Хабаровск, , 17:00 — REGNUM Колеса шасси лопнули у воздушного судна Ан-24, выполнявшего чартерный рейс Охотск — Хабаровск. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Шасси авиалайнера Dmirty A. Mottl

По предварительным данным, 26 ноября при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна применил экстренное торможение из-за угрозы столкновения с грузовиком, который был замечен на границе взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что на борту самолета находились пять членов экипажа и 32 сотрудника одной из фирм.

К счастью, столкновение самолета и автотранспортного средства удалось предотвратить, никто не пострадал, пассажиры доставлены в общежитие. Из-за экстренного торможения у самолета лопнули колеса шасси.

Сейчас специалисты проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка организации безопасности движения воздушного транспорта.