В Финляндии будут строже наказывать за сексуальные домогательства

Хельсинки, , 17:07 — REGNUM Парламент Финляндии принял закон, ужесточающий наказание за сексуальные домогательства. Он начнёт действовать в следующем году, сообщает финское издание Yle.

Константин Сомов. Влюбленный Арлекин. 1912

Издание отмечает, ссылаясь на документ, что недопустимым поведением теперь будут считаться комментарии о груди или ягодицах, высказанные в публичном месте. Домогательством также сочтут отправку изображения половых органов или откровенных сообщений другому лицу против его воли, а также пересылку или демонстрацию видео- и аудиозаписей сексуального характера.

Наказывать будут за предложения о сексе за деньги, сделанные в общественном месте, или предложение вступить в половую связь на работе. Поплатиться могут и любители настойчиво расспрашивать других о сексуальной жизни.

Запрещено, к примеру, целовать кого-то насильно, подглядывать за людьми в раздевалке, поглаживать руку другого человека в сексуальном контексте, вести несанкционированную видеосъёмку сексуального характера.

За сексуальные домогательства будут присуждать штраф или даже лишать свободы, если такая мера будет сочтена необходимой. В 2021 году в Финляндии зарегистрировали примерно 750 дел о сексуальных домогательствах, ожидается, что в 2023 году их количество превысит 900.