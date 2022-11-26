В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Донецк,
26 ноября 2022, 16:43 — REGNUM В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, говорится 26 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«(Киевские) боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.
Ранее мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.