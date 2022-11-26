Донецк, 26 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, говорится 26 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«(Киевские) боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Ранее мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.

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