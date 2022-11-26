Минск, 26 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает 26 ноября БелТА.

See2me.ru Владимир Макей

Ему было 64 года. О причинах смерти не сообщается.

Макей родился в 1958 году в Гродненской области. Учился в Минском педагогическом институте иностранных языков, а также в дипломатической академии МИД Австрии.

В 2000–2008 годах Макей занимал пост помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах — главы его администрации, в 2012 году возглавил МИД.