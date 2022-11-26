Луганск, , 16:47 — REGNUM Применяемые российскими военными дроны-камикадзе каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ, наносят боевикам киевского режима большие потери. Об этом 26 ноября рассказал ТАСС помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

Он отметил, что в настоящее время применяется большое число барражирующих боеприпасов и беспилотников.

«Мы начали выбивать их таким образом, что они несут огромные потери и в технике, и в живой силе», — приводят журналисты слова Алаудинова.

По его словам, как только киевские боевики производят залп из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), за транспортным средством, на котором установлены эти системы, сразу «начинается охота».

Алаудинов пояснил, что эти российские военнослужащие каждый день выбивают и строя эти системы как на луганском, так и на донецком направлениях.

«То есть наши беспилотники, именно дроны-смертники, они каждый день выбивают дальнобойные пушки М777 и другие РСЗО, которые есть у них», — пояснил помощник главы Чечни.