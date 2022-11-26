Лидер СРЗП Миронов предложил повысить НДФЛ до 18% для богатых

Москва, , 16:43 — REGNUM Развить идею с прогрессивной ставкой НДФЛ и поднять налог до 18% для граждан с доходами более 50 млн рублей в год предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас мы предлагаем для тех, кто получает более 50 млн рублей в год, поднять налог до 18%. Эти дополнительные 3% как раз и нужно направлять в Фонд поддержки армии и флота», — предложил Миронов.

Парламентарии регулярно предлагают отказаться от плоской шкалы НДФЛ в 13%, в 2020 году принято решение, что граждане, которые получают более 5 млн рублей в год, платят 15%. Эти дополнительные 2% «окрашены» и идут в специальный фонд «Круг добра» на оплату операций и лечение детей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий повысить налоги для владельцев яхт, элитных недвижимости и автомобилей.

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