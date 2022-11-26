В Минобороны рассказали, как часто США нарушают нормы биологической безопасности

Вашингтон, , 17:12 — REGNUM За США за последние 10 лет выявлено более 200 нарушений биобезопасности, также обнаружены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил 26 ноября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего было зафиксировано более двухсот подобных происшествий. Предполагаем, что в официальную статистику вошла лишь незначительная часть инцидентов и реальная ситуация намного хуже. Ранее мы говорили о нарушении требований биобезопасности в американских лабораториях, в том числе о случаях массовой рассылки жизнеспособных спор сибирской язвы в зарубежные организации», — заявил Кириллов.

По его словам, в соответствии с федеральным законом США о свободе информации, в начале ноября американским изданием «Интерсепт» был проведен анализ документов Национального института здоровья, касающихся нарушений техники безопасности в биологических лабораториях на территории США. Было изучено более пяти с половиной тысяч страниц сообщений об инцидентах за последние 18 лет.

Из этих отчетов можно сделать вывод, что исследования, проводимые в лабораториях с высокой степенью защиты (BSL-3 и BSL-4), привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высоко патогенного гриппа птиц и ряда других инфекций.

«Отмечены многочисленные нарушения базовых принципов работы с патогенами, попытки руководства биолабораторий скрыть факты происшествий, а также отказы работы систем фильтро-вентиляции и защитного оборудования», — сообщил Кириллов.

Как сообщалось ранее, в министерстве обороны заявили, что США продолжают вести свою военно-биологическую деятельность. Игорь Кириллов отметил, что США выводят свои биологические лаборатории в третьи страны из-за того, что существует риск аварий на этих объектах.