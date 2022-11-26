В Германии назвали причину, которая затормозит переход к солнечной энергетике

Берлин, , 16:35 — REGNUM Переход к использованию возобновляемых источников энергии в Германии может замедлиться в результате нехватки квалифицированных работников. Об этом 26 ноября сообщила медиагруппа Funke, ссылаясь на результаты исследования, которое было проведено институтом германской экономики в Кельне.

Солнечные батареи skeeze

Согласно данным института, сейчас фиксируется дефицит порядка 216 тысяч специалистов, которые необходимы для развития ветровой и солнечной энергетики. При этом дефицит сотрудников отмечается среди техников по кондиционированию воздуха, электриков, а также IТ-специалистов.

Так, требуется почти 17 тысяч электриков, помимо этого, необходимо 14 тысяч специалистов в области отопления, сантехники, кондиционирования воздуха, около 13,6 тысяч специалистов в области компьютерных технологий, пояснили авторы исследования.

По словам автора исследования Аника Янсена, обеспечение квалифицированными кадрами должно стать главным приоритетом.

«Не нужно быть пророком, чтобы сказать, что при нынешней рабочей силе эти преобразующие задачи в области защиты климата и энергетического перехода и расширения мобильности не будут выполнены», — приводит издание слова председателя центрального союза германских ремесленных организаций Ханса Петера Вользайфера.