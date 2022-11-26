Доха, , 16:32 — REGNUM Сборная Австралии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Известно, что единственный гол был забит на 23-й минуте форвардом Митчелом Дюком.

Напомним, что сборные Австралии и Туниса выступают в группе D вместе с Данией и Францией. На данный момент австралийская команда занимает третье место с тремя очками, замыкает список команда из Туниса с одним очком.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом футбольного матча в Катаре фанаты сборных США и Англии станцевали под советскую песню «Катюша».

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