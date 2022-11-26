Донецк, 26 ноября 2022, 16:27 — REGNUM В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщили 26 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

«Донецк непокорённый»
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«ВФУ ранили мирную жительницу в Донецке. Боевики ВСУ нанесли удар по Киевскому району города, ранена мирная жительница», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 ноября киевские каратели за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм.

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