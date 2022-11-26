В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Донецк,
26 ноября 2022, 16:27 — REGNUM В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщили 26 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«ВФУ ранили мирную жительницу в Донецке. Боевики ВСУ нанесли удар по Киевскому району города, ранена мирная жительница», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 ноября киевские каратели за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.