Киев, , 16:29 — REGNUM На территории бывшей УССР восстановлено 73% мобильной сети, объявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 26 ноября.

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря активной работе быстро восстановивших свет энергетиков мобильные операторы переподключили половину базовых станций», — пишет Федоров.

Впрочем, по его словам, в ряде областей еще есть трудности со связью. Самые ощутимые проблемы отмечены в оккупированных Киевом частях ДНР и Запорожской области.

23 ноября после нанесения ударов по энергетическим объектам на территории б. УССР сообщалось о серьезных перебоях с интернетом и мобильной связью в целом ряде регионов.