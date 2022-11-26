На территории б. УССР восстановлено 73% мобильной сети
Киев, 26 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. На территории бывшей УССР восстановлено 73% мобильной сети, объявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 26 ноября.
Иван Шилов ИА REGNUM
б. УССР
«Благодаря активной работе быстро восстановивших свет энергетиков мобильные операторы переподключили половину базовых станций», — пишет Федоров.
Впрочем, по его словам, в ряде областей еще есть трудности со связью. Самые ощутимые проблемы отмечены в оккупированных Киевом частях ДНР и Запорожской области.
23 ноября после нанесения ударов по энергетическим объектам на территории б. УССР сообщалось о серьезных перебоях с интернетом и мобильной связью в целом ряде регионов.