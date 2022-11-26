Москва, 26 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня». Документ опубликован 26 ноября на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил заслуги семи женщин в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей.

Почётное звание получили Ахматова А. Х. (Кабардино-Балкарская Республика), Бадмаева Л. Н. (Республика Бурятия), Китаева Е. А. (Алтайский край), Кожеватова Е. Г. (Оренбургская область), Меньшикова Г. Н. (Волгоградская область), Салтыкова Т. С. (Московская область) и Скрипко И. Б. (город Санкт-Петербург).

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Почётное звание существовало в Советском Союзе. В современной России его возродили 15 августа 2022 года.