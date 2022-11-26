Вашингтон, 26 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В США объявили в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится на сайте Федерального бюро расследования (ФБР) США.

FBI ФБР

Сообщается, что за информацию, которая приведет к задержанию предпринимателя, объявлено вознаграждение в размере $250 тыс.

Известно, что ФБР разыскивает Пригожина за его предполагаемую причастность к заговору против США, включая вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Напомним, что в июле текущего года Госдепартамент США обещал награду в размере до $10 млн за информацию о Пригожине и «Агентстве интернет-исследований» (IRA).

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