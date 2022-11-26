Москва, 26 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биологического оружия в целях «модернизации американской армии и для обеспечения мирового лидерства» США, заявил 26 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам. Один из них — Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности», — заявил Кириллов на брифинге.

«Обратите внимание на представленный в сентябре 2000 года доклад «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является Болтон. В документе отмечено, что для достижения позиции мирового лидерства Соединенным Штатам необходимо сохранить превосходство своих вооруженных сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия. При этом продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определенные генотипы, смогут изменить роль данного вида вооружений — вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике», — отмечает генерал-лейтенант.

Напомним, Болтон возглавлял делегацию США на Пятой обзорной конференции КБТО в 2001 году. По словам Кириллова, американская сторона полностью заблокировала работу над верификационным механизмом и отказалась от предлагаемых процессов проверки вероятных мест хранения биологического оружия, сославшись на то, что это угрожает их национальным интересам.