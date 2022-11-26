Сотрудники СКР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка
Москва,
26 ноября 2022, 16:10 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета России вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка.
Гуманитарная помощь
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«Сегодня сотрудники СК РФ вместе с волонтерами Донецкой Народной Республики оказали гуманитарную помощь продуктами питания и всем необходимым малоимущим семьям в Донецке», — рассказал РИА Новости сотрудник СК.
Он также добавил, что в преддверии праздника «День матери» следователи поздравили матерей с этим замечательным днем, сказали им самые светлые слова и пожелания.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.