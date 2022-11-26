Москва, 26 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка.

Nazorobcana.sk Гуманитарная помощь

«Сегодня сотрудники СК РФ вместе с волонтерами Донецкой Народной Республики оказали гуманитарную помощь продуктами питания и всем необходимым малоимущим семьям в Донецке», — рассказал РИА Новости сотрудник СК.

Он также добавил, что в преддверии праздника «День матери» следователи поздравили матерей с этим замечательным днем, сказали им самые светлые слова и пожелания.