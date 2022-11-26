Варшава, , 16:12 — REGNUM Американских военнослужащих в одном из торговых центров Польши сравнили с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает Daily Mail.

Военные США The U.S. Army

«Вы здесь, чтобы распространять содомию, да? Разве не это главное, что экспортирует Америка?» — спрашивает неизвестный у американских военных, которых он заметил в польском торговом центре.

«А как вам защищать страну, быть гражданином которой не имеет смысла? По сути, вы ничем не отличаетесь от любого мексиканца, переходящего границу», — также спросил американских военных автор видео.

По информации некоторых СМИ, данное видео было снято американским националистом Джоном Минадео, которого ранее задерживали в Освенциме за ожерелье со свастикой.