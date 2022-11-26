Горловка, ДНР, 26 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погиб мирный житель. Об этом 26 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«Киевские боевики нанесли удар по пос. Аксеновка в Центрально-городском районе Горловки. Погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, подразделение ВСУ пытались атаковать позиции российских войск на краснолиманском направлении.

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