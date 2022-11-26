Москва, , 15:58 — REGNUM США продолжают вести военно-биологическую деятельность, на эти цели выделено 88 миллиардов долларов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 26 ноября.

Флаги США и России

«Хотелось бы обратить внимание, что Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы», — отметил Кириллов.

По его словам, утверждённая в октябре 2022 года американская стратегия противодействия биологическим угрозам предполагает финансирование в объеме 88 миллиардов долларов, в том числе 17 миллиардов долларов на первый год.

Ранее генерал-лейтенант подчеркнул, что в ходе предстоящей конференции Конвенции о запрещении биологического оружия официальные лица Российской Федерации намерены обратиться к обсуждению вопроса о целях биологических программ Пентагона.