Будапешт, , 16:07 — REGNUM Европарламент «ненавидит» правительство Венгрии, заявил в эфире французского телеканала сделал глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

Петер Сийярто Estonian Foreign Ministry

Глава МИД рассказал, что Европарламент обвиняет венгерских властей в систематической коррупции и призывает лишить Будапешт финансирования. Сийярто отметил, что экономический рост страны свидетельствует об обратном.

Напомним, что в середине сентября Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете союза с целью «обеспечения защиты бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии». Данное предложение подразумевает заморозку около €7,5 млрд финансирования ЕС для Будапешта.

Известно, что это первый прецедент с момента создания механизма условности.

«Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны… Я всегда слышу обвинения, что в Венгрии есть коррупция. Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы», — заявил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что в Европарламенте большинство «левых, которые ненавидят Венгрию с политической точки зрения».

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия выделила средства киевскому режиму в соответствии с решением о совокупном кредите ЕС.

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