Хью Джекман объяснил, почему не стал играть Джеймса Бонда

Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Австралийский актёр Хью Джекман, известный по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс», отказался играть Джеймса Бонда из-за нежелания «повторяться». Об этом пишет Variety.

Хью Джекман в роли Росомахи Цитата из к/ф «Люди X». реж. Брайан Сингер. 2003. США

По словам актёра, продюсеры франшизы о знаменитом шпионе настойчиво предлагали ему роль Бонда. Но он не хотел играть «героических парней в трудных ситуациях».

«Я не хотел делать то же самое. Я имею в виду роль героя боевика», — сказал Джекман.

Предположительно, Джекман мог сыграть Бонда в эпизоде «Казино Рояль». Но актёр решил, что не сможет совмещать съемки в «бондиане», играть Росомаху и заниматься чем-то ещё. Кроме того, ему интереснее играть персонажей, которые «выходят за типичные рамки».

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