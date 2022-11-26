Киевские каратели трижды обстреляли Донецк
Боевики ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов калибра 155 мм
Донецк,
26 ноября 2022, 15:48 — REGNUM Киевские каратели за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм, сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:55 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм. 14:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 14:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
Отметим, что артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.