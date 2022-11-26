Донецк, 26 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Киевские каратели за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм, сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:55 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм. 14:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 14:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отметим, что артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО.