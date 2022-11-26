В Минобороны хотят услышать ответ США о целях биологических программ
В Минобороны хотят услышать ответ США о целях биологических программ Пентагона
Москва,
26 ноября 2022, 15:51 — REGNUM В ходе предстоящей конференции Конвенции о запрещении биологического оружия официальные лица Российской Федерации намерены обратиться к обсуждению вопроса о целях биологических программ Пентагона, заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 26 ноября.
Биологическое оружие
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кроме того, российские власти также предлагают возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола со списками патогенов, токсинов и эффективным механизмом проверки.
В Минобороны отметили, что биологическая деятельность США на территории бывшей УССР вызывает вопросы даже у их союзников.
Как сообщалось ранее, в министерстве заявили, что США продолжают вести свою военно-биологическую деятельность. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что США выводят свои биологические лаборатории в третьи страны из-за того, что существует риск аварий на этих объектах.
История вопроса
Новости о взаимоотношениях России с другими странами. Политическое, экономическое, культурное взаимодействие, участие России в международных объединениях, активность российских дипломатов в ООН.
Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».
Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
При этом Россия не признает «экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…».