Москва, 26 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В ходе предстоящей конференции Конвенции о запрещении биологического оружия официальные лица Российской Федерации намерены обратиться к обсуждению вопроса о целях биологических программ Пентагона, заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Кроме того, российские власти также предлагают возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола со списками патогенов, токсинов и эффективным механизмом проверки.

В Минобороны отметили, что биологическая деятельность США на территории бывшей УССР вызывает вопросы даже у их союзников.

Как сообщалось ранее, в министерстве заявили, что США продолжают вести свою военно-биологическую деятельность. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что США выводят свои биологические лаборатории в третьи страны из-за того, что существует риск аварий на этих объектах.