Москва, 26 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Россию в результате обмена военнопленными с Киевом вернулись девять военнослужащих, сообщили 26 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Двадцать шестого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десять военнослужащих ДНР, которые были освобождены из плена при обмене с киевским режимом, воссоединились со своими семьями.

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