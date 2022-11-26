Донецк, 26 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими силовиками, но нужно увидеть и само это расследование, заявила 26 ноября уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

«Нельзя на это закрывать глаза. Военные преступления не имеют срока давности», — сказала Морозова.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевские военнослужащие намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете 18 ноября. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, инцидент произошёл в селе Макеевка (ЛНР).

«Обстоятельства расстрела российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, подтвердивший подлинность видеокадров.