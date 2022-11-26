Минфин разработал особый порядок для бюджетов новых регионов России

Москва, , 15:37 — REGNUM Специальный порядок утверждения проектов бюджетов и их исполнения на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей разработал Минфин России. Документ рассчитан на 2023–2025 годы, сообщает 26 ноября РБК.

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Документ представлен на обсуждение в правительство. В нём предлагается втрое — до одного года вместо трёх лет — сократить сроки бюджетного планирования и организовать выдачу наличных через полевые учреждения Центробанка (ЦБ) и Промсвязьбанка.

Кроме того, предложено объединить муниципальные и региональные бюджеты, отнести новые субъекты к высокодотационным, признать казёнными учреждениями получателей бюджетных средств. Последнее означает для получателей уменьшение свободы деятельности и самостоятельности.

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