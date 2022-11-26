Копенгаген, 26 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Правительство Фарерских островов решило заключить с Россией новое соглашение о квотах на вылов рыбы. Об этом 26 ноября агентство Ritzaus Bureau.

DavideGorla Деревня. Фарерские острова

Отметим, что соглашение, существующее с 1977 года и пересматриваемое ежегодно, было продлено, несмотря на возражения со стороны ЕС и Дании и призыв бывшего главы внешнеполитического ведомства Ениса ав Рана прекратить любое сотрудничество с РФ.

«Для Фарерских островов абсолютно правильно продлить действующее соглашение с Россией, где мы обмениваемся с россиянами квотами на вылов», — приводит слова министра рыболовства островов Арни Сколе газета Jyllands-Posten.

Министр также подчеркнул, что Фарерские острова дистанцируются от любых боевых действий, включая спецоперацию на территории бывш. УССР.

«Для нас соглашение — это гораздо больше, чем рыбалка», — добавил Сколе.

Он сравнил соглашение с заботой о рыбных запасах, занятости и выживании небольших рыбацких общин, и подчеркнул его важность, акцентировав внимание на том, что его отмена тоже самое, что и «закрытие Данией всего сельского хозяйства и всей промышленности, производящее медицинское оборудование».

Отметим, что в рамках соглашения Фарерские острова смогут вылавливать в Баренцевом море треску, камбалу, креветки и пикшу, а россияне — ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в местных портах.