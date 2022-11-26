Ереван, 26 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Армении Мгер Григорян договорились развивать взаимодействие по различным направлениям. Об этом заявил помощник министра Алексей Кузнецов в беседе с журналистами.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

В ходе рабочего визита в Армению Мурашко провел встречу с Григоряном, на которой были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, информатизации здравоохранения и медицинской продукции.

По словам Кузнецова, на встрече стороны подчеркнули открытость и готовность развивать взаимодействие по различным направлениям.