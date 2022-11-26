Берлин, , 15:32 — REGNUM Представители немецкой промышленности на фоне энергетического кризиса выразили серьёзные опасения по поводу возможных отключений электроэнергии предстоящей зимой, сообщает 26 ноября ТАСС.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Электроснабжение испытывает проблемы, и его стабильность подвергается все большему риску, особенно сейчас, зимой. К сожалению, это не стало неожиданностью, но этого следует опасаться», — заявила генеральный директор Ассоциации металлургов Франциска Эрдле.

«Тот факт, что срок действия постановления об отключении промышленных нагрузок истек безвозвратно, вызывает все большую обеспокоенность у наших компаний-членов. Мы считаем неправильным, что федеральное правительство сознательно выпустило этот инструмент из своих рук», — отметила она.

Вместе с тем в объединении подчеркнули, что в настоящее время существует риск внезапной остановки производства из-за отсутствия регулирования коммутируемых нагрузок. Такая тенденция не только увеличивает затраты, но и создает риск физического повреждения производственных мощностей.