Умер бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Калиниченко

Москва, , 15:26 — REGNUM В ночь на 26 ноября в возрасте 74 лет ушел из жизни старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь. Искренне соболезную родным и близким! Вечная память замечательному человеку и профессионалу!» — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он напомнил, что Калиниченко получил широкую известность, расследую громкие коррупционные дела («сочинское», «хлопковое», «казахское»).

Именно Калиниченко раскрыл убийство офицера КГБ в столичном метро, совершенное группой сотрудников милиции в 1980 году, что привело к массовым чисткам в МВД СССР.