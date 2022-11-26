Москва, 26 ноября 2022, 15:26 — REGNUM В ночь на 26 ноября в возрасте 74 лет ушел из жизни старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Он напомнил, что Калиниченко получил широкую известность, расследую громкие коррупционные дела («сочинское», «хлопковое», «казахское»).
Именно Калиниченко раскрыл убийство офицера КГБ в столичном метро, совершенное группой сотрудников милиции в 1980 году, что привело к массовым чисткам в МВД СССР.