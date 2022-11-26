В Львовской области без света остаётся половина потребителей
Львов, Украина, 26 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Половина потребителей Львовской области остается без электроснабжения. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба поставляющей компании «Львовоблэнерго» в своем телеграм канале.
amir taj
Без электричества
«50% потребителей Львовской области получают электроэнергию», — говорится в распространённой информации.
Отмечается, что в области продолжаются аварийные и почасовые отключения света.
Энергетики обратили внимание, что каждый раз ракетные обстрелы усугубляют общую ситуацию в энергосистеме на территории б. УССР, в результате увеличивается дефицит мощности и теряется возможность передачи электроэнергии.