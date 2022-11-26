Львов, Украина, 26 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Половина потребителей Львовской области остается без электроснабжения. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба поставляющей компании «Львовоблэнерго» в своем телеграм канале.

amir taj Без электричества

«50% потребителей Львовской области получают электроэнергию», — говорится в распространённой информации.

Отмечается, что в области продолжаются аварийные и почасовые отключения света.

Энергетики обратили внимание, что каждый раз ракетные обстрелы усугубляют общую ситуацию в энергосистеме на территории б. УССР, в результате увеличивается дефицит мощности и теряется возможность передачи электроэнергии.