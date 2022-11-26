В Мексиканском заливе упавшего в воду мужчину спасли через 15 часов

Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Береговая охрана США спасла пассажира круизного лайнера, который провёл в воде больше 15 часов. Об этом сообщает 26 ноября New York Post.

Спасение утопающего Александр Полегенько © ИА REGNUM

Спасательную операцию сняли на видео. В кадре показан мужчина, которого поднимают из воды на борт вертолёта.

Об исчезновении 28-летнего мужчины с круизного лайнера Carnival, шедшего в Мексику, сообщила его сестра. Мужчина пропал вечером 23 ноября, но его сестра подняла тревогу только на следующий день.

Поиски шли шесть часов. В общей сложности мужчина находился за бортом более 15 часов, у него обнаружили признаки переохлаждения, шока и обезвоживания. Он доставлен в больницу Нового Орлеана и находится в стабильном состоянии. Спасённый пока не смог объяснить, как именно оказался в воде.