Гавана, 8 ноября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. 7 ноября на Кубе отметили 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает агентство Prensa Latina.

Торжественные мероприятия прошли в Мемориале советским воинам-интернационалистам в Гаване. В них приняли участие представители вооруженных сил Кубы, местных властей и дипломатических миссий Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, а также советник-посланник российского посольства Сергей Рещиков. Выступающие подчеркнули важность Октябрьской революции для стран третьего мира.

«В этом мавзолее, где покоятся останки воинов-интернационалистов народов бывшего СССР, мы выражаем нашу благодарность и признательность», — сказал в своем выступлении кубинский генерал Эрнест Фейхоо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября этого года кубинский лидер Мигель Диас-Канель впервые посетил Россию в качестве главы кубинского государства.

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