Донецк, 26 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал 26 ноября в своем телеграм-канале кадры возвращения бойцов из киевского плена.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Слезы радости и объятия близких — такая награда после месяцев испытаний плена», — отметил он.

В результате обмена в республику вернулись десять бойцов из Макеевки, Донецка, Зугрэса, Кировского и Снежного.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике сообщили, что все освобожденные из плена — из числа мобилизованных.

«Что пришлось пережить нашим бойцам — не передать словами», — отметили в аппарате уполномоченного.