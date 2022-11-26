Киев, 26 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Четверть населения Киева остаётся без электричества. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

«Сегодня без света в Киеве ещё 25% потребителей. Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы», — сообщил он.

Отметим, что 23 ноября Кличко допустил эвакуацию части жителей Киева из-за проблем с электроснабжением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях б. УССР объявлена воздушная тревога.

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