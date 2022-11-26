Херсон, 26 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы киевского режима используют жилые массивы города Херсона как живой щит и маскировку, размещают там ракетные установки и артиллерийские расчеты. Об этом 26 ноября заявил внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Сбываются все наши мрачные прогнозы относительно того, что жилая застройка, жилые массивы Херсона используются как маскировка, как живой щит, чтобы, в том числе с мирными гражданами, там размещать артиллерийские расчеты, ракетные установки», — приводит агентство слова Малькевича.

Он также напомнил, что подобная тактика размещения артиллерии применялась киевскими боевиками в городе Мариуполе.

«Чтобы во дворах жилой застройки вести прицельный, а зачастую беспорядочный, огонь по левому берегу, уничтожая там все живое. А когда армия РФ отвечает, эти фотографии расходятся по социальным сетям со словами, что убивают мирный Херсон. На самом деле, это продолжение провокаций», — подчеркнул он.