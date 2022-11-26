Баку, 26 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Азербайджан в течение месяца будет готов обеспечить газом Трансбалканский трубопровод, если будет подписано транзитное соглашение с Турцией. Об этом 26 ноября заявил глава республики Ильхам Алиев.

president.az Ильхам Алиев

«Сегодня есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский трубопровод, особенно учитывая открытие в прошлом месяце интерконнектора между Грецией и Болгарией», — цитирует Алиева пресс-служба главы государства.

По его словам, пропускная способность трубопровода составляет 3 млрд куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции в ходе заседания в казахстанском городе-порте Актау договорились о выработке мер по ускоренному развитию транскаспийского маршрута.

Читайте также: Астана, Баку, Тбилиси и Анкара продолжат развивать транскаспийский маршрут