Берлин, 26 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Правительство Германии предоставит дополнительные €10 млн для обеспечения поставок зерна с территории бывш. УССР. Об этом сообщил канцлер страны Олаф Шольц в своем видеообращении, распространенном 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По его словам, данное решение согласовано с Всемирной продовольственной программой (ВПП ООН).

В обращении Шольц акцентировал внимание на том, что голод не должен использоваться в качестве оружия.

«Вот почему мы не можем смириться с тем, что переживаем прямо сейчас: худший глобальный продовольственный кризис за последние годы с разрушительными последствиями для миллионов людей — от Афганистана до Мадагаскара, от Сахеля до Африканского Рога», — сообщил глава правительства ФРГ.

Он также сообщил о том, что Германия приветствует успешные усилия ООН по продлению черноморской зерновой инициативы.

Как сообщало, в начале ноября на осуществление транспортировки зерна с территории бывш. УССР в Сомали Финляндия выделила €7 млн.

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