Мелитополь, , 15:04 — REGNUM Российские силы уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 ноября.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы поражены две установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы (Харьковская область).

Согласно полученным данным, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан (Херсонская область). Российским войскам также удалось перехватить четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области.