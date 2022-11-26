Структуры Сороса* покидают Таджикистан
*организация, признанная в РФ нежелательной
Душанбе,
26 ноября 2022, 15:02 — REGNUM Институт «Открытое Общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) американского финансиста Джорджа Сороса закрывает свое местное отделение в Таджикистане, сообщили представители организации.
Джордж Сорос
stephan roehl
Отмечается, что решение было принято в рамках программы преобразований, которая также предполагает «реструктуризацию более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода».
Напомним, что фонд Сороса неоднократно обвиняли в финансировании антиправительственных протестов и в 2015 году в России «Открытое Общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) было признано нежелательной организацией, представляющей «угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".