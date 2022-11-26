* организация, признанная в РФ нежелательной

Душанбе, , 15:02 — REGNUM Институт «Открытое Общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) американского финансиста Джорджа Сороса закрывает свое местное отделение в Таджикистане, сообщили представители организации.

Джордж Сорос stephan roehl

Отмечается, что решение было принято в рамках программы преобразований, которая также предполагает «реструктуризацию более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода».

Напомним, что фонд Сороса неоднократно обвиняли в финансировании антиправительственных протестов и в 2015 году в России «Открытое Общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) было признано нежелательной организацией, представляющей «угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

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